Щенки-дворняги ищут дом
8 малышей срочно ищут дом!
Широкие лапы и морды обещают крупных охранников в будущем.
Вместе с густой шерстью - это идеальный вариант в частный дом!
Скорее записывайтесь на смотрины, пока есть выбор!
Малышей было 11, и троих уже пристроили.
8 (953) 971-13-28.
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