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Щенки-дворняги ищут дом

Щенки-дворняги ищут дом

8 малышей срочно ищут дом!

Широкие лапы и морды обещают крупных охранников в будущем.

Вместе с густой шерстью - это идеальный вариант в частный дом!

Скорее записывайтесь на смотрины, пока есть выбор!

Малышей было 11, и троих уже пристроили.

8 (953) 971-13-28.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +5
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