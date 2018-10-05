Щенки-дворняги ищут дом

8 малышей срочно ищут дом!

Широкие лапы и морды обещают крупных охранников в будущем.

Вместе с густой шерстью - это идеальный вариант в частный дом!

Скорее записывайтесь на смотрины, пока есть выбор!

Малышей было 11, и троих уже пристроили.

8 (953) 971-13-28.