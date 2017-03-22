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Ищем хозяев для молодой собаки и щенка-подростка

Ищем хозяев для молодой собаки и щенка-подростка

Щенок-подросток очень нуждается в добром и надежном хозяине. Возраст 6−7 месяцев, мальчик, проглядывается помесь с породой.

Очень добротный и солидный пес для охраны частных владений с одной стороны, а с другой добрый и недоверчивый щенок, который хочет доверять, но пока не может, улица и голод его окружают.

Очень пушистый пёс с добрым и глубоким взглядом.
Территориально — Щёкинский район, возможна доставка.

8 (919) 089-64-95, Юлия.

 

Молодая собачка Найда ищет себе дом. Возраст приблизительно 2 года, точно никто не знает, потому что Найда выброшена была хозяином в другой населенный пункт беременной. Так она оказалась на улице, сейчас она простерилизована, есть люди которые ее кормят, в холода пускают в тепло и ухаживают за ней, но это не то, нужен дом.

Найда очень хороший «звоночек», умная собака средних размеров. 

Территориально — Щёкинский район, возможна доставка.

8 (919) 089-64-95, Юлия.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 18:50 +1
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