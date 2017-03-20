блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Малыши-«дворяне» срочно ищут дом

Малыши-«дворяне» срочно ищут дом

Двое мальчишек, около 3 месяцев от роду, абсолютно здоровы, от паразитов обработаны. Активные, игривые, самостоятельные, очень тянутся к человеку.

Мама щенков — маленькая собачка, ростом по-колено, очень красивая. При всей миниатюрности — несет охрану как хороший волкодав, громкая и очень сообразительная.

Малыши — умненькие и мелкие, в маму. Они в большой опасности, т.к. живут на улице рядом с проезжей частью.

Кому нужен профессиональный охранник не крупного размера, приезжайте знакомиться!

Зареченский Тулы (точный адрес уточняйте по телефону).
При необходимости- доставят по области.

Тел. 8 (962) 273-38-28.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 17:45 +11
Выбираем собачку для дамы
Выбираем собачку для дамы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика