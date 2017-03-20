Малыши-«дворяне» срочно ищут дом

Двое мальчишек, около 3 месяцев от роду, абсолютно здоровы, от паразитов обработаны. Активные, игривые, самостоятельные, очень тянутся к человеку.

Мама щенков — маленькая собачка, ростом по-колено, очень красивая. При всей миниатюрности — несет охрану как хороший волкодав, громкая и очень сообразительная.

Малыши — умненькие и мелкие, в маму. Они в большой опасности, т.к. живут на улице рядом с проезжей частью.

Кому нужен профессиональный охранник не крупного размера, приезжайте знакомиться!

Зареченский Тулы (точный адрес уточняйте по телефону).

При необходимости- доставят по области.

Тел. 8 (962) 273-38-28.