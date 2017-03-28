Марго и Груне очень нужен дом

Груня — малышка, 2,5 месяца. Её вместе с братьями и сёстрами спасли люди с оживленной дороги в сильные морозы.

Груня вырастет среднего размера. Она подросла. Сейчас она пока живёт в «Любимце», здорова, обработана от всех паразитов, привита.

Ищет самую любящую, добрую, заботливую и просто самую-самую замечательную семью, для совместного проживания на вашей территории!



Требования предъявляемые будущим родителям: любовь к животным, желание любить и быть любимыми, наличие как минимум двух мисок (еда+ вода), коврика и жилплощади. Отсутствие аллергии на собак!





Если именно такой семьёй вы и являетесь, то непременно звоните куратору Груни: 8 (905) 110-53-25 или 8−920−277−00−02, или приезжайте сразу знакомиться со щенком.

Марго — собака молодая, очень нежная трепетная, адекватная и не агрессивная. Будет отличным компаньоном для семьи.

Марго пока тоже живёт в «Любимце».

Взяв щенка из приюта вы обрекаете себя на долгие

годы счастья!

И одной несчастной судьбой станет меньше.

Центр помощи бездомным животным «Любимец».

Тула, ул. Набережная, 3 (Криволучье).

8 (920) 277−00−02 или 8 (4872) 71−11−27.

Режим работы: с 09:00 до 20:00 ежедневно, без выходных.