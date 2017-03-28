блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Марго и Груне очень нужен дом

Марго и Груне очень нужен дом

Груня — малышка, 2,5 месяца. Её вместе с братьями и сёстрами спасли люди с оживленной дороги в сильные морозы.

Груня вырастет среднего размера. Она подросла. Сейчас она пока живёт в «Любимце», здорова, обработана от всех паразитов, привита.

Ищет самую любящую, добрую, заботливую и просто самую-самую замечательную семью, для совместного проживания на вашей территории!

Требования предъявляемые будущим родителям: любовь к животным, желание любить и быть любимыми, наличие как минимум двух мисок (еда+ вода), коврика и жилплощади. Отсутствие аллергии на собак!



Если именно такой семьёй вы и являетесь, то непременно звоните куратору Груни: 8 (905) 110-53-25 или 8−920−277−00−02, или приезжайте сразу знакомиться со щенком.

 

Марго — собака молодая, очень нежная трепетная, адекватная и не агрессивная. Будет отличным компаньоном для семьи.

Марго пока тоже живёт в «Любимце».

Взяв щенка из приюта вы обрекаете себя на долгие
годы счастья!
И одной несчастной судьбой станет меньше.

 

Центр помощи бездомным животным «Любимец».

Тула, ул. Набережная, 3 (Криволучье).
8 (920) 277−00−02 или 8 (4872) 71−11−27.

Режим работы: с 09:00 до 20:00 ежедневно, без выходных. 

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 17:11 0
Ищем хозяев для молодой собаки и щенка-подростка
Ищем хозяев для молодой собаки и щенка-подростка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика