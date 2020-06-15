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В Туле пропал кот. Помогите найти!

В Туле пропал кот. Помогите найти!

Котик всю жизнь прожил в подвале, ему посчастливилось найти хорошую семью. Но, вероятно, из-за стресса он убежал. Хозяева открыли дверь, чтобы выйти и кот выскочил на улицу. Семья очень переживает и ищет его. 

Кот пропал в районе дома №7 на ул. Фабричной в Туле. Если вы увидите котика, звоните по тел.: 8-920-275-77-87 (Маша), 8-953-971-13-28 (Юлия). Вознаграждение гарантируется.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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