В Туле пропал кот. Помогите найти!

Котик всю жизнь прожил в подвале, ему посчастливилось найти хорошую семью. Но, вероятно, из-за стресса он убежал. Хозяева открыли дверь, чтобы выйти и кот выскочил на улицу. Семья очень переживает и ищет его.

Кот пропал в районе дома №7 на ул. Фабричной в Туле. Если вы увидите котика, звоните по тел.: 8-920-275-77-87 (Маша), 8-953-971-13-28 (Юлия). Вознаграждение гарантируется.