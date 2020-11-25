Котенка хотят выбросить на улицу. Срочно нужен дом!

Вот такого маленького кроху хотят вывезти на птицефабрику и там оставить. Хозяйка настроена категорично. Она уже выставляла котенка в подъезд за то, что он бегал и играл.

Срочно ищем дом этому крохе. Котенку 2 месяца, мальчик. В еде непривередлив, но предпочитает натуралку – мясо или рыбу.

Здоров, обработан от паразитов, готовится к прививкам. Отдается по договору в собственную квартиру с сетками на окнах и полным обеспечением котенка – лоток, лежанка, когтеточка, миски и пр. Снимающим жилье просьба не обращаться.

Котенок отдается адекватным и ответственным, взрослым людям от 21 года и старше с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Передача третьим лицам запрещена.

Если хотите взять котенка, звоните по тел. 8-953-420-18-84 (Елена). Или пишите ВКонтакте.

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