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Милая и добрая Глаша пристраивается в добрые руки

Милая и добрая Глаша пристраивается в добрые руки

Милой собачке Глаше очень нужен дом. Ей 1 год 2 месяца. Глаша была домашней, но ее хозяйка умерла. Сейчас собака живет на передержке и очень хочет найти любящего человека.

Очень дружелюбная с другими животными, любит детей, спокойная, бесконфликтная. Дома ничего не грызет, ходит в туалет на улицу. Отдается исключительно в дом или квартиру, не на цепь. 

Если вы готовы подарить Глаше любовь и заботу, звоните по тел. 8-950-912-53-32 (Наталия).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 18:00 +5
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