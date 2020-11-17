Милая и добрая Глаша пристраивается в добрые руки

Милой собачке Глаше очень нужен дом. Ей 1 год 2 месяца. Глаша была домашней, но ее хозяйка умерла. Сейчас собака живет на передержке и очень хочет найти любящего человека.

Очень дружелюбная с другими животными, любит детей, спокойная, бесконфликтная. Дома ничего не грызет, ходит в туалет на улицу. Отдается исключительно в дом или квартиру, не на цепь.

Если вы готовы подарить Глаше любовь и заботу, звоните по тел. 8-950-912-53-32 (Наталия).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.