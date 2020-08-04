Пух станет другом для вашей семьи

Пух удивительный! Он хорошо слышит человека, понимает, что от него хотят, выполняет команды. Умный и позитивный пес, который очень ждет любящего хозяина.

Знает поводок и достойно ведет себя в машине. Охранные качества развиты и применяются разумно. Для Пуха в идеале подойдет вольерное содержание с прогулками, либо квартира с активными хозяевами.

Парню около трех лет, он физически активный, выносливый. Будет отличным компаньоном на семейных прогулках, любят детей. Отдаётся взрослым ответственным людям, с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Все вопросы по тел. 8-910-162-04-68.

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