Трехцветная и ласковая Чуся

Ищет самые лучшие ручки на свете трехцветная ласковая и обворожительная черепашка Чуся.

Кошечке около 2 лет. Стерилизована, лоточек знает на отлично, любит сухой корм. Чуся отдаётся с правом ненавязчивого отслеживания судьбы, желательно в дом без других животных.

По всем вопросам звонить по тел. 8-953-183-00-00 (Наталья).

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