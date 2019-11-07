На Галкина 3А рядом с Магазином Магнит кто-то выбросил в закрытой коробке шесть малышей. В коробке плед и пустой контейнер от еды. Выйдя из машины мы услышали жалобный скулеж и увидели нос одного из щенков. Самостоятельно коробку они открыть не смогли бы, уж очень маленькие. Они даже сухой корм есть не смогли. (Мы их накормили влажным кормом и воды налили).

Теперь они бегают по сухим кустам и помойке.

Малышей очень жалко. Домой взять не можем, т.к. есть свои пара зверей.

Может кто знает какой-то приют для малышей? Или может кому нужен щенок?

