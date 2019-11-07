Может, именно вы тот человек, который полюбит особенного котейку?

Особенные кошки удивительным образом преображают всё вокруг себя. У них всегда есть чему поучиться — жизнерадостности, силе воли, чуткости, нежности, искренней привязанности к своим.

На фото особенный котик Марс-Кутузов, украшенный шрамами, как настоящий полководец. Марсу около 4-х лет. Несмотря на брутальную внешность и все горести, которые выпали на его долю, он безумно добрый и ласковый.

Несколько месяцев назад его едва не растерзали собаки. В тяжелом состоянии он был доставлен в ветклинику, долго боролся за свою жизнь и выжил.

Видимо, он чувствовал, что где-то на свете есть человек, ради которого стоит жить, который полюбит его таким, какой он есть: со сломанной челюстью, без глаза, изувеченного и поломанного, он знал, что будет самым любимым, самым лучшим и красивым для своего ЧЕЛОВЕКА. И он ждет его до сих пор.

Может, вы и есть тот самый человек?

В настоящее время Марс абсолютно здоров, бодр и активен. Четко пользуется лотком, очень дружелюбен с сородичами.

Пристраивается только в самые ответственные и любящие руки в квартиру или частный дом (строго без самовыгула) с правом ненавязчивого отслеживания его судьбы.

Если вы хотите познакомиться с Марсом, а также по вопросам «усыновления» пишите vk.com или звоните куратору 8 (953) 971-13-28.