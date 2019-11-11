Пострадали, потому что доверяли! Особые котейки ждут любящего хозяина

В подвал дома №104 по ул. Металлургов пару месяцев назад подкинули трех котят: серого, рыжего и трехцветного. Все девочки. В доме уже на тот момент на попечении была стерилизованная кошка, но и малышей стали тоже кормить.

За это время два пушистика прониклись доверием к людям и, видимо, поэтому попали в беду.

Какой-то изверг изувечил котят, нанеся серьезные травмы рыженькой и серенькой.

Четверо суток бедняжки отлёживались в подвале и не выходили поесть. Но постепенно они начали восстанавливаться.

Сейчас серенькая хромает и неестественно горбится, но из подвала выходит.

Рыженькой повезло меньше. 9 ноября делали снимок: у неё перелом тазобедренной кости с осколками. Сейчас кошка находится на передержке у Алексея Зотова (ссылка на вк, 8 (953) 968-00-37).

Посмотрите в эти полные тоски глаза!

Правда, несмотря на свалившееся на нее несчастье, Рыжик не потеряла веру в людей. Она ласковая, очень трогательная и, конечно же, хочет обрести любящую семью. Из-за тяжелой травмы она ждет самые-самые заботливые руки – без помощи настоящего человека ей просто не выжить! У Алексея уже живут дома два кота, поэтому возможности оставить у себя Рыжика у него нет.

Трехцветная здоровая, ловит мышей, но немного диковата.

Юным (им около 8 месяцев) и 1,5-годовалой кошечкам много не нужно: теплый дом, заботливые руки и миска с едой. По всем вопросам звоните и пишите Алексею.