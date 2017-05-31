Уютная рыжая кошка ищет дом
Рыжая зеленоглазая красавица ищет дом. Ей примерно 6 лет.
Добрая и очень ласковая дама, нехуденькая, но очень уютная.
Стерилизована, здорова.
Возьмите себе домой счастье!
Ест кошачий корм. Ходит в лоток с сеткой без наполнителя.
Телефон куратора: 8 (910) 559-19-74, Оксана.
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