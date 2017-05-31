Уютная рыжая кошка ищет дом

Рыжая зеленоглазая красавица ищет дом. Ей примерно 6 лет.

Добрая и очень ласковая дама, нехуденькая, но очень уютная.

Стерилизована, здорова.

Возьмите себе домой счастье!



Ест кошачий корм. Ходит в лоток с сеткой без наполнителя.

Телефон куратора: 8 (910) 559-19-74, Оксана.