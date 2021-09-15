В Туле недалеко от Скуратово пропала собака

29 августа в лесополосе около деревни Ливенское (примерно в 1 км от Скуратово) потерялась собака. Помесь той-терьера и чихуахуа. Откликается на кличку Шаня.

Особые приметы: небольшая проплешина на левом боку.

Радиус, куда могла выйти собака, большой: Ильинка, Петелено, Фалдино, Прилепы, Кишкино, М.Еловая, Вечная заря, Лутовиново, Кладбище 1,2,3,4, Сергеевка, Б. Еловая, Мусорка, Малевка, Новомосковское шоссе, Скуратово, район гипермаркетов «Линия» и «Глобус», мкрн Левобережный, Угольный, Лутовиново, Стрекаловка.

Шаню любят и очень ждут дома. Если вы видели собаку или обладаете какой-либо информацией, сообщите по тел. +7-902-846-96-36 (Мария). Даже если вы нашли собаку, и не хотите возвращать, свяжитесь по телефону и сообщите об этом. Хозяева очень переживают, что пес скитается по улице один.

Нашедшему гарантировано вознаграждение.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!