Собака-обнимака ищет своего человека

Молодой бывшедомашний кобель ищет дом. Ему около 2,5 лет, весит 23 кг. Хорошо ведет себя дома и в машине, также может жить в вольере.

Веселый и дружелюбный, хорошо ладит с другими собаками. Пес-компаньон, собака-улыбака, собака-обнимака.

Не для охраны, для любви и дружбы. От паразитов обработан, привит, кастрирован. Ест сухой корм и натуралку. Туалет – на улице.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-903-840-15-13 или ВКонтакте.

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