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Ищем дом для молодого кота

Ищем дом для молодого кота

Этого кота отдаёт пожилая бабушка. Не может за ним ухаживать по состоянию здоровья. 

Коту 2,5 года, кастрирован, приучен к лотку.

Возьмите себе котейку! 

Телефон: 8 (902) 696-38-59. 

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:16 +4
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