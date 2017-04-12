Ищем дом для молодого кота
Этого кота отдаёт пожилая бабушка. Не может за ним ухаживать по состоянию здоровья.
Коту 2,5 года, кастрирован, приучен к лотку.
Возьмите себе котейку!
Телефон: 8 (902) 696-38-59.
Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:16 +4
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