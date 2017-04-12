Ищем дом для молодого кота

Этого кота отдаёт пожилая бабушка. Не может за ним ухаживать по состоянию здоровья.

Коту 2,5 года, кастрирован, приучен к лотку.

Возьмите себе котейку!

Телефон: 8 (902) 696-38-59.