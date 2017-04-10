Пропал британец. Нашедшим - вознаграждение!
31 марта пропал кот в районе дома № 4 по ул. Белкина. Серо-голубой британец, глаза желтые.
Кличка – Тимоша.
Нашедшего хозяева очень просят вернуть за вознаграждение.
Телефон: 8 (920) 749-03-04.
Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 19:20 +5
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.