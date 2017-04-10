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Пропал британец. Нашедшим - вознаграждение!

Пропал британец. Нашедшим - вознаграждение!

31 марта пропал кот в районе дома № 4 по ул. Белкина. Серо-голубой британец, глаза желтые.

Кличка – Тимоша.

Нашедшего хозяева очень просят вернуть за вознаграждение.

Телефон: 8 (920) 749-03-04.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 19:20 +5
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