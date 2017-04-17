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Кошка ищет хозяев - прежних или новых

Кошка ищет хозяев - прежних или новых

Найдена кошка в районе магазина "Магнит" (проспект Ленина, 112б). Молодая, возраст около года.

Ухоженная шерсть, стриженные когти, приучена к лотку, ест только корм.
На ней был ошейник от клещей.

Просим помочь в поиске хозяев. Если хозяин не найдётся - отдадим в хорошие руки. Обращаться по номеру 8-952-18-81-900, Алина.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 15:53 +5
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