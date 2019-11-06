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Три девочки и мальчик мечтают радовать своих хозяев

Три девочки и мальчик мечтают радовать своих хозяев

Эти щеночки – три девочки и мальчик – в поисках своего дома и новых хозяев. Они милые, любознательные, игривые, очень ласковые. Чувствуют внимание и заботу и тянутся к человеку.

Малыши очень хотят радовать вас, дарить улыбку и веселье, охранять от любых угроз и просто любить вас всей своей душой.

Щенки здоровы, привиты и готовы отправиться в новый дом. Возраст – 3 месяца. Будут среднего размера.

Пристраиваются по договору взрослым людям! В квартиру, дом, вольер с выгулом и общением с новым хозяином.
 

Живут в приюте «Континент+» по адресу: Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1.

Приезжайте знакомиться или звоните по тел. 8-953-971-13-28.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:57 +5
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