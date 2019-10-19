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Зверьё моё
Возьмите себе Бруно!

Возьмите себе Бруно!

Бруно находится в приюте с самого начала года. Когда пес попал сюда, был напуган и очень робок, постоянно сидел в уголке и скучал, не понимая, что происходит. В его глазах были печаль и негодование, тоска и растерянность, и это никак не проходило.

Только сейчас он осмелел и пришел в себя. Познакомился со своим новым другом по вольеру, и ему стало чуть легче. Он начал выходить из клетки, доверять людям.

Посмотрите на него... В его глазах можно увидеть любовь к жизни, добрую душу и преданность. Он очень хочет быть нужным и любящим питомцем и радовать своего хозяина до конца своих дней. И это обязательно будет так!

Бруно здоров, привит, полон сил и готов открыть свою душу самому лучшему хозяину на свете. Пристраивается в квартиру, дом, в вольер, но не на цепь.

Находится в приюте «Континент+». Тел. 8 (953) 971-13-28 (Юлия).

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Автор: Оксана Грудинина
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