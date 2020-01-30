Бесхвостая Буся пристраивается в добрые руки

Толстопопая, бесхвостая, плюшевая кошечка разыскивает самого лучшего хозяина. Ласковая, игривая, любит детей. С сородичами строга, но собак не боится!

Обладает отличным аппетитом и ест всё подряд. Стерилизована, избавлена от паразитов, исправно ходит в лоток.

По вопросам пристройства писать волонтеру ВКонтакте.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.