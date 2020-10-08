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Зверьё моё
Маленькую кошку нашли в сарае на даче

Маленькую кошку нашли в сарае на даче

Маленькая кошечка, которая помещается в ладошке, была найдена в сарае на даче. Ей около двух месяцев. Два дня малышка провела без еды и воды, сейчас её временно приютили на веранде. 

Кошка очень красивая, здоровая, обследована врачом, приучена к лотку, ласковая и игривая. Очень радуется людям, но боится других кошек. Поэтому отдается в семью без других кошек и собак. 

Кошка находится в Москве, но ее готовы привезти новым хозяевам. Нужен любящий животных человек, который больше не выставит эту крошку на улицу. 

Телефон, WhatsApp: 8-910-470-09-79 (Людмила), 8-926-365-96-48 (Татьяна).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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