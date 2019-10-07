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Метисы болонки в добрые руки

Метисы болонки в добрые руки

Пристраиваются четыре месячных щенка метиса болонки. Родились от бездомной болонки, папа неизвестен. Это не первый помет собаки, и в прошлый раз щенки выросли размером чуть больше мамы. Вероятнее всего, что эти малыши тоже будут небольшими. 

Щенки родились месяц назад: черные с белыми, и белые с черными пятнами, 3 мальчика и 4 девочки. Сейчас живут на улице, но наступили холода, и им не выжить. Да и многие люди вокруг против собак. 

Если вы хотите взять этих крох себе, звоните по тел. 8-950-925-30-31.

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Автор: Оксана Грудинина
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