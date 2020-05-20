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Ищут дом очаровательные и очень милые ушастики

Ищут дом очаровательные и очень милые ушастики

Эти две милые девушки рождены 18 декабря 2019 года, выкормлены из бутылочки и сейчас живут в отлове «Континент+». Здоровы, обработаны от паразитов, привиты, у каждой есть ветеринарный паспорт.

Очень тянутся к людям, хорошо ладят с другими животными. В хороших и добрых руках будут идеальными собаками.

Будут среднего размера, примерно 23-26 кг. Смогут жить и в квартире и в частном доме. Пристраиваются по договору с условием дальнейшей стерилизации и правом ненавязчивого отслеживания судьбы. Строго не на цепь.

Находятся в отлове «Континент+» по адресу: Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1. Часы приёма с 13.00 до 16.30 в будни.

Приезжайте знакомиться или звоните по тел.: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина), 8-953-959-16-18 (Полина). 

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:00 0
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