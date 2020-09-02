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Надежные друзья Эрика и Малыш в добрые руки

Надежные друзья Эрика и Малыш в добрые руки

Эрика и Малыш живут на платной передержке, но у куратора больше нет возможности ее оплачивать. Этим ребятам срочно нужен дом! 

Эрика стерилизована, привита, обработана от паразитов. 

Малыш – самый ласковый мальчик на свете. Он тоже обработан от паразитов и привит. У собачек есть ветпаспорта.

Эрика и Малыш приучены к вольерной жизни, так что в частном доме будут чувствовать себя отлично. 

Если вам понравились хвостики, звоните по тел. 8-910-588-43-87 (Людмила).

Возможна доставка по Тульской области.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:11 +6
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