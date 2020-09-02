Надежные друзья Эрика и Малыш в добрые руки

Эрика и Малыш живут на платной передержке, но у куратора больше нет возможности ее оплачивать. Этим ребятам срочно нужен дом!

Эрика стерилизована, привита, обработана от паразитов.

Малыш – самый ласковый мальчик на свете. Он тоже обработан от паразитов и привит. У собачек есть ветпаспорта.

Эрика и Малыш приучены к вольерной жизни, так что в частном доме будут чувствовать себя отлично.

Если вам понравились хвостики, звоните по тел. 8-910-588-43-87 (Людмила).

Возможна доставка по Тульской области.

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