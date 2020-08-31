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Брошенная на произвол судьбы Аста ищет дом

Брошенная на произвол судьбы Аста ищет дом

Сейчас для Асты единственное безопасное место – это приют «Любимец». Она прошла через многие трудности и чудом осталась жива.

Она человекоориентированная послушная красавица. Её сумасшедшая доброта не оставит никого равнодушным, она готова растопить даже самое требовательное хозяйское сердце. 

Пристраивается в частный дом в вольерное содержание. Только ответственным людям с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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