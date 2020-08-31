Брошенная на произвол судьбы Аста ищет дом

Сейчас для Асты единственное безопасное место – это приют «Любимец». Она прошла через многие трудности и чудом осталась жива.

Она человекоориентированная послушная красавица. Её сумасшедшая доброта не оставит никого равнодушным, она готова растопить даже самое требовательное хозяйское сердце.

Пристраивается в частный дом в вольерное содержание. Только ответственным людям с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

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