В Суворовском районе пропал бигль. Помогите найти!

Собаку украли 29 августа в районе деревни Варушицы Тульской области. Её отстегнули от поводка и увезли (предположительно на "Ниве").

Порода – бигль, кобель, кличка – Кекс. Добрый и ласковый пес.

Хозяин просит помощи в поиске собаки и очень скучает по ней.

Присмотритесь, может, вы видели Кекса где-то. Если знаете что-то о его местонахождении, звоните по тел. 8-925-872-77-99 или 8-926-326-80-06 в любое время дня и ночи! Также можно писать в WhatsApp, Telegram.

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