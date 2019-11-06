Скромная Леди станет вашим лучшим другом

Уверены, такой скромной Леди вы еще не встречали! Возможно, ее предки были благородных кровей, ведь Леди – очень спокойная, уравновешенная собака с невероятно трогательным взглядом и кротким характером. Она всегда мила и приветлива, общительна и добра.

Сейчас она мама и заботится о щенках. Как только они подрастут, Леди стерилизуют, и она будет готова отправиться в новый дом.

Пристраивается по договору в квартиру, дом, вольер с выгулом не на цепь.

Живет в приюте «Континент+» по адресу: Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1.

Приезжайте знакомиться или звоните по тел. 8-953-971-13-28.