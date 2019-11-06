Шоколадный «десерт» очень ждёт свою семью!

Шоколадный мальчик Амур: нежный, ласковый, мягкий, трогательный...

Амур совершенно ненавязчивый и спокойный, для него настоящее счастье- объятия и несколько добрых слов. Он станет для Вас настоящим другом, который всегда с благодарностью будет смотреть в глаза и утыкаться мордочкой в руку.

Амур здоров, привит, обработан от паразитов, перед отдачей в новый дом будет кастрирован.

Приезжайте знакомиться!

Живет в приюте «Континент+» по адресу: Тула, пос. Сергиевский, Садовая, 1.

Приезжайте знакомиться или звоните по тел. 8-953-971-13-28, 8-953-959-16-18 или 8-920-789-19-32.