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Зверьё моё
Шоколадный «десерт» очень ждёт свою семью!

Шоколадный «десерт» очень ждёт свою семью!

Шоколадный мальчик Амур: нежный, ласковый, мягкий, трогательный...

Амур совершенно ненавязчивый и спокойный, для него настоящее счастье- объятия и несколько добрых слов. Он станет для Вас настоящим другом, который всегда с благодарностью будет смотреть в глаза и утыкаться мордочкой в руку.

Амур здоров, привит, обработан от паразитов, перед отдачей в новый дом будет кастрирован.

Приезжайте знакомиться!

Живет в приюте «Континент+» по адресу: Тула, пос. Сергиевский, Садовая, 1.

Приезжайте знакомиться или звоните по тел. 8-953-971-13-28, 8-953-959-16-18 или 8-920-789-19-32.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:00 +1
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