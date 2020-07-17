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Зверьё моё
Два стрижонка остались без мамы! Кто готов им помочь?

Два стрижонка остались без мамы! Кто готов им помочь?

«Кто готов выходить двух стрижат?», – написал в группе Вконтакте «Пролетарский район. Тула» один из подписчиков.

Он добавил, что сейчас сам ухаживает, но скоро нужно уехать, а птенцы еще маленькие и нуждаются в помощи. 

«Готов подарить две банки сверчков для корма», – добавил автор сообщения.

Что касается особенностей выхаживания, то автор отметил, что сам в интернете изучал особенности ухода за стижатами:

«В интернете есть видео на ютубе, как ухаживать. Плюсом знакомый выкармливал, и они у него успешно улетели. У самого опыта нет, но вроде пока справляемся, до 1 августа надо определить в хорошие руки. Днём весело чирикают у себя в коробке :-)))»

Если вы хотите помочь стрижатам, заходите в группу и пишите автору сообщения. 

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Автор: Оксана Грудинина
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