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Зверьё моё
Кошечке Соне нужен заботливый хозяин

Кошечке Соне нужен заботливый хозяин

Соня пережила тяжелые времена, жила в ужасных условиях, и теперь ей просто необходимы уютный дом и общение с любимым хозяином. Соня спокойная и ласковая, ненавязчивая, она отлично справится с ролью домашней любимицы. 

Основные достоинства – роскошная шубка, красивые глаза, шикарные усы и сговорчивый характер. 

Соне примерно 3-5 лет. Она стерилизована, привита, ходит в лоточек. В еде неприхотлива. Пристраивается в квартиру или дом без самовыгула. 

По всем вопросам звонить по тел. 8-953-971-13-28.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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