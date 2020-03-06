Кошечке Соне нужен заботливый хозяин

Соня пережила тяжелые времена, жила в ужасных условиях, и теперь ей просто необходимы уютный дом и общение с любимым хозяином. Соня спокойная и ласковая, ненавязчивая, она отлично справится с ролью домашней любимицы.

Основные достоинства – роскошная шубка, красивые глаза, шикарные усы и сговорчивый характер.

Соне примерно 3-5 лет. Она стерилизована, привита, ходит в лоточек. В еде неприхотлива. Пристраивается в квартиру или дом без самовыгула.

По всем вопросам звонить по тел. 8-953-971-13-28.

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