Новый хозяин выбросил собаку на улицу. Помогите найти питомца

Ася пропала в Чернском районе около станции Скуратовская на ул. Заводской, 2. Собака прожила два года на передержке, и когда казалось, что ей повезло, что она встретила свою любящую хозяйку, все обернулось несчастьем.

Из-за халатности человека, который взял домой Асю, малышка осталась одна в чужом городе, обреченная на скитания. Боязливая маленькая дикушка не сразу смогла адаптироваться в новой квартире, просила немного терпения, и в итоге оказалась на улице.

О том, что Ася на улице волонтер узнала случайно, когда позвонила спросить, как дела у питомца. Оказалось, что собаки нет уже несколько дней, она убежала еще 11 ноября. При этом новой хозяйке говорили, что при возникновении любых проблем, Асю заберут обратно.

Теперь собаку срочно нужно вернуть с улицы на передержку. Она не приспособлена к жизни на улице. Ася диковата, к чужому человеку вряд ли подойдет, но нужно знать ориентиры ее обитания, чтобы прибегнуть к помощи ловца.

Волонтер живет далеко от Черни, поэтому нужна помощь местных жителей, чтобы вернуть Асю в нормальные условия. Если вы видели эту собаку, позвоните по тел. 8-910-160-73-16 (Марина). При поимке денежное вознаграждение гарантировано!

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.