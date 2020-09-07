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Котенок Гаспарик. Кому такого красавчика?

Котенок Гаспарик. Кому такого красавчика?

«В городах, где так много людей, обязательно кто-то ничей...» – эта фраза очень точно описывает ситуацию с бездомышами. Один из них – котенок Гаспарик. Ему 2 месяца.

 

Проглистован, обработан от паразитов. Немного боязлив, но его сердечко обязательно оттает в добрых руках. Если хотите взять этого малыша, звоните по тел. 8-953-439-79-68.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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