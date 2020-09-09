Щенки со стройки ищут дом

Эти малыши родились на стройке. Их маму отравили. И теперь они остались одни и в опасности. Черненький мальчик и рыжая девочка срочно ищут дом.

Они уже подросли, им около двух месяцев. Сейчас самое время найти хозяина, пока недоброжелатели не расправились еще и с этими малышами.

Здоровы, проглистованы. Очень активные, уже проявляют охранные качества. По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-910-942-25-96 (Елена).

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