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Зверьё моё
Щенки со стройки ищут дом

Щенки со стройки ищут дом

Эти малыши родились на стройке. Их маму отравили. И теперь они остались одни и в опасности. Черненький мальчик и рыжая девочка срочно ищут дом.

Они уже подросли, им около двух месяцев. Сейчас самое время найти хозяина, пока недоброжелатели не расправились еще и с этими малышами.

Здоровы, проглистованы. Очень активные, уже проявляют охранные качества. По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-910-942-25-96 (Елена).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 08:00 +4
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