Буся ждет свою семью

Стильная красотка в блестящей шубке мечтает стать домашней. Бусе около трех лет. Она обработана от паразитов, привита, стерилизована. Приучена к лотку и когтеточке.

Буся кошка с непростым характером. Когда ей хочется ласки, она приходит сама. Но если настроения нет, то эту девушку с характером лучше не трогать.

Из-за боли в спине ходит походкой спинальника. Очень любит спать рядом с человеком. Кушает только определенный корм. Пристраивается в квартиру или дом без самовыгула ответственным людям.

Бусе очень нужно домой!

Все вопросы по тел. 8-953-971-13-28.

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