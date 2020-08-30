Самое большое счастье для Леси – быть рядом с человеком

Для Леси самое большое счастье – быть рядом с человеком. Она очень любит внимание. Малышке всего 9 месяцев, она общительная, эмоциональная и готова в любой момент обрушить на вас свой водопад любви и преданности.

Хорошо ладит с детьми, собаками и кошками. Полностью здорова, обработана от паразитов, привита.

Пристраивается в квартиру или частный дом не на цепь. Помощь со стерилизацией по возрасту.

Все подробности по тел. 8-910-559-82-02, 8-953-955-73-97 (Инесса).

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