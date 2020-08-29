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Зверьё моё
Терри хозяева выставили на улицу. Теперь ему нужна новая семья

Терри хозяева выставили на улицу. Теперь ему нужна новая семья

Знакомьтесь – это Терри. Предательски брошенный на произвол судьбы теми, с кем он прожил всю свою жизнь. 

Пса бросили в открытом поле, в нескольких километрах от дома. Там он просидел три дня в надежде, что хозяева за ним вернутся. Но спасать его пришли только волонтеры. О том, что пережил Терри и как ему было тяжело, можно только догадываться. 

Сейчас ему особенно нужна любящая семья. Терри около 5 лет. Он крупный, ласковый, человекоориентированный парень. Отдается с условием ненавязчивого отслеживания судьбы в частный дом, в вольер. Строго не на цепь. Возможна доставка

Доставим, если будем уверены в серьезности намерений. Все вопросы по тел.: 8-910-559-82-02 и 8-953-955-73-97 (Инесса).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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