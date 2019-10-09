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Кошечка Василиса ищет хозяина

Кошечка Василиса ищет хозяина

Эта кошечка была спасена с улицы, когда ее чуть не разорвали собаки, поэтому пока она немного боязлива. С теми, к кому она уже привыкла, Василиса ласкова и общительна. Откроется своему хозяину и будет любящим и преданным питомцем. Способна стать компаньоном во всем, будь то чаепитие или вечер на диване.

Василисе меньше года, она полностью здорова, приучена к лотку и обработана от всех паразитов. Готова отправиться в новый дом!

Если вы хотите взять эту красавицу, звоните по тел. 8-953-962-12-75.

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Автор: Оксана Грудинина
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