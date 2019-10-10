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10 щенков из тульского приюта, которым нужен дом

10 щенков из тульского приюта, которым нужен дом

В тульский отлов попадают не только взрослые собаки, но и совсем крохи. Им еще тяжелее жить в вольерах, они хотят познавать мир, бегать и веселиться. Сейчас в приюте «Континент+» живут около 70 щенков, и каждому из них нужен хозяин.

В отлове живут щенки на любой вкус: большие и маленькие, совсем малыши и немного постарше, шаловливые и скромняшки. Присмотритесь, может, кто-то из них станет вашим любимцем.

Этим щенкам 2-2,5 месяца. Пристраиваются в дом, квартиру или вольер с выгулом и общением с хозяином:

 

Девочки-метисы лабрадора. Все щенки здоровы, активны, любознательны, игривы, любят людей и заботу. Возраст 2-2,5 мес.:

 

2-2,5 месяца:

Если хотите взять кого-то из этих ребят, звоните по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия). 

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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