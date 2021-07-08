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Как помочь собаке при тепловом ударе

Как помочь собаке при тепловом ударе

Синоптики обещают возвращение аномальной жары. Дневная температура будет превышать отметку 30 градусов. От такой погоды сильно страдают питомцы, которые рискуют получить тепловой удар.

– В жару сложно приходится всем, но если человек может позаботиться о своём здоровье самостоятельно, то собаки нуждаются в особой заботе хозяев в эти дни. Собаководам важно знать, что нельзя выводить питомцев на прогулку на открытом солнце или оставлять их дома в непроветриваемом помещении. В жаркие дни риск получить тепловой удар у животных очень велик, владельцам просто необходимо уметь оказывать первую помощь своему любимцу в экстренной ситуации, — отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как понять, что собака получила тепловой удар

Некоторые собаководы не придают особого значения усиленной одышке у собак в жару, объясняя этот процесс тем, что питомец регулирует таким образом естественный теплообмен. Поэтому хозяева не связывают активное дыхание с повышенной гипертермией. Но в жаркую погоду к этому симптому необходимо быть особо внимательным.

Если вы заметили, что собака не реагирует на команды, часто останавливается или много лежит, у нее учащенное и затрудненное дыхание, слизистые оболочки ротовой полости приобрели бледный синюшный оттенок или началась рвота, то необходимо срочно оказать первую помощь.

Как оказать первую помощь при тепловом ударе

В первую очередь переместите собаку в прохладное помещение или в тень, уберите её с нагретой поверхности, убедитесь, что под ней нет никаких подстилок. Затем, если это возможно, измерьте температуру тела. Нормальная температура для собак — это 37,5−39 градусов, если температура поднялась до отметки 40 градусов и выше, нужно срочно смочить собаке прохладной (но не ледяной) водой область живота, подушечки лап, ушные раковины. Убедитесь, что собаке поступает достаточно свежего воздуха. Если в квартире есть кондиционер, включите его.

После оказания первой помощи, немедленно обратитесь за помощью в ближайшую ветеринарную клинику. Знание и выполнение необходимых действий при тепловом ударе у собаки поможет спасти питомцу жизнь.
В жаркие дни с особым вниманием относитесь к состоянию собаки. Берегите пожилых питомцев, собак с ожирением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, щенков, беременных сук и собак крупных и гигантских пород. В целом риск получить тепловой удар есть у любой собаки, поэтому в эти дни исключите высокую физическую нагрузку, прогулки под открытым солнцем и старайтесь оставлять собаку только в хорошо проветриваемом помещении с доступом к чистой воде.

По информации Российской кинологической федерации.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 10:04 +4
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