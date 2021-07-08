Как помочь собаке при тепловом ударе

Синоптики обещают возвращение аномальной жары. Дневная температура будет превышать отметку 30 градусов. От такой погоды сильно страдают питомцы, которые рискуют получить тепловой удар.

– В жару сложно приходится всем, но если человек может позаботиться о своём здоровье самостоятельно, то собаки нуждаются в особой заботе хозяев в эти дни. Собаководам важно знать, что нельзя выводить питомцев на прогулку на открытом солнце или оставлять их дома в непроветриваемом помещении. В жаркие дни риск получить тепловой удар у животных очень велик, владельцам просто необходимо уметь оказывать первую помощь своему любимцу в экстренной ситуации, — отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как понять, что собака получила тепловой удар

Некоторые собаководы не придают особого значения усиленной одышке у собак в жару, объясняя этот процесс тем, что питомец регулирует таким образом естественный теплообмен. Поэтому хозяева не связывают активное дыхание с повышенной гипертермией. Но в жаркую погоду к этому симптому необходимо быть особо внимательным.

Если вы заметили, что собака не реагирует на команды, часто останавливается или много лежит, у нее учащенное и затрудненное дыхание, слизистые оболочки ротовой полости приобрели бледный синюшный оттенок или началась рвота, то необходимо срочно оказать первую помощь.

Как оказать первую помощь при тепловом ударе

В первую очередь переместите собаку в прохладное помещение или в тень, уберите её с нагретой поверхности, убедитесь, что под ней нет никаких подстилок. Затем, если это возможно, измерьте температуру тела. Нормальная температура для собак — это 37,5−39 градусов, если температура поднялась до отметки 40 градусов и выше, нужно срочно смочить собаке прохладной (но не ледяной) водой область живота, подушечки лап, ушные раковины. Убедитесь, что собаке поступает достаточно свежего воздуха. Если в квартире есть кондиционер, включите его.

После оказания первой помощи, немедленно обратитесь за помощью в ближайшую ветеринарную клинику. Знание и выполнение необходимых действий при тепловом ударе у собаки поможет спасти питомцу жизнь.

В жаркие дни с особым вниманием относитесь к состоянию собаки. Берегите пожилых питомцев, собак с ожирением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, щенков, беременных сук и собак крупных и гигантских пород. В целом риск получить тепловой удар есть у любой собаки, поэтому в эти дни исключите высокую физическую нагрузку, прогулки под открытым солнцем и старайтесь оставлять собаку только в хорошо проветриваемом помещении с доступом к чистой воде.

По информации Российской кинологической федерации.