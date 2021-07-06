В Новомосковске 14 кошек выбросили на улицу в закрытой клетке

В Новомосковске неизвестные выбросили 14 кошек в закрытой клетке на улицу. Местные жители обнаружили их 29 июня. В тот день был ливень, и животные сидели прямо под дождем и не могли выбраться.

Когда клетку открыли, оказалось, что внутри две взрослые кошки с котятами разных возрастов. Временно их приютили неравнодушные люди.

Некоторые животные уже нашли дом. Вот эти малыши пока в поисках своего человека:

Котята находятся в Новомосковске, но возможна доставка в Тулу. Все вопросы по телефону 8-906-627-85-00.

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