блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
В Новомосковске 14 кошек выбросили на улицу в закрытой клетке

В Новомосковске 14 кошек выбросили на улицу в закрытой клетке

В Новомосковске неизвестные выбросили 14 кошек в закрытой клетке на улицу. Местные жители обнаружили их 29 июня. В тот день был ливень, и животные сидели прямо под дождем и не могли выбраться. 

Когда клетку открыли, оказалось, что внутри две взрослые кошки с котятами разных возрастов. Временно их приютили неравнодушные люди.

Некоторые животные уже нашли дом. Вот эти малыши пока в поисках своего человека: 

Котята находятся в Новомосковске, но возможна доставка в Тулу. Все вопросы по телефону 8-906-627-85-00.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 14:51 +9
;
Крошечные котята в добрые руки
Крошечные котята в добрые руки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.