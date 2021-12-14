В Пролетарском районе Тулы найден котенок

В Туле к дому на ул. Хворостухина прибился котенок. На вид – 6 месяцев, чистый, ухоженный. Скорее всего, малыш потерялся.

У котенка немного воспален глаз, но ситуация некритична.

Разыскивается старый или новый хозяин. По всем вопросам звонить по тел. 8-920-270-07-34, 8-910-941-25-35 (Александр).

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