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В Пролетарском районе Тулы найден котенок

В Пролетарском районе Тулы найден котенок

В Туле к дому на ул. Хворостухина прибился котенок. На вид – 6 месяцев, чистый, ухоженный. Скорее всего, малыш потерялся. 

У котенка немного воспален глаз, но ситуация некритична. 

Разыскивается старый или новый хозяин. По всем вопросам звонить по тел. 8-920-270-07-34, 8-910-941-25-35 (Александр).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

 
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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 16:41 +9
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