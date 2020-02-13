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Метис ризеншнауцера пристраивается в добрые руки

Метис ризеншнауцера пристраивается в добрые руки

Робкий, нежный и очень добрый парень Борода желает познакомиться с человеком доброй души. Обещает помогать вам вставать утром не очень рано, а вечером засыпать уютно, грея вам ноги. 

Борода – трехлетний метис ризеншнауцера, со щенячества вел бродячий образ жизни, мирно уживаясь с людьми и животными. Но пять месяцев назад попал в отлов, где был кастрирован, привит и чипирован. Отлично ходит на поводке, обожает давать лапы (пытается отдать все сразу).

Идеально подойдет для семьи как первая собака или в пару к спокойной собаке. По всем вопросам звоните по телефону 8-910-555-63-83.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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