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Алекса – идеальная собака для дома или квартиры

Алекса – идеальная собака для дома или квартиры

Алексе 2 года, она очень добрая и контактная. Размером ниже среднего, так что не доставит хлопот в квартире.

Стерилизована и привита. Посмотрите на эту жизнерадостную собаку, может в вашем сердце найдется место для нее?

Все вопросы по тел. 8-953-183-00-00 и ВКонтакте.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

 

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Автор: Оксана Грудинина
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