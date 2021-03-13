Алекса – идеальная собака для дома или квартиры

Алексе 2 года, она очень добрая и контактная. Размером ниже среднего, так что не доставит хлопот в квартире.

Стерилизована и привита. Посмотрите на эту жизнерадостную собаку, может в вашем сердце найдется место для нее?

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