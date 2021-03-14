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Котенок Вока ищет своего человека

Котенок Вока ищет своего человека

Воке около пяти месяцев. Она очень компанейская особа, отлично ладит с кошками. Отличный вариант для нее – квартира, в которой уже есть хвостатый любимец. 

Спокойно относится к собакам. Лоток знает отлично, приучена к когтеточке. Обработана от всех паразитов, привита. 

Вока – ласковая, но в меру, не надоедает. Есть одна особенность: кошка немного хромает. У нее была сломана лапа, поврежден нерв. Хромота – остаточное явление после травмы, со временем она пройдет.

Воке нужен хозяин! Пристраивается в дом или квартиру без самовыгула. Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
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