В Петровском квартале пропали Маня и Кис-кис

12 октября у жительницы Петровского квартала Тулы пропали две кошки. К сожалению, фото кошек у хозяйки нет.

1. Кошка Маня. Маленькая, беленькая, гладкая. На голове два темных пятнышка, темный хвост с белым кончиком.

2. Кошка Кис-кис. Трехцветная, темная, с белой грудкой, пушистая.

Нашедших просим позвонить по телефону 8-950-919-80-52.