В Петровском квартале пропали Маня и Кис-кис
12 октября у жительницы Петровского квартала Тулы пропали две кошки. К сожалению, фото кошек у хозяйки нет.
1. Кошка Маня. Маленькая, беленькая, гладкая. На голове два темных пятнышка, темный хвост с белым кончиком.
2. Кошка Кис-кис. Трехцветная, темная, с белой грудкой, пушистая.
Нашедших просим позвонить по телефону 8-950-919-80-52.
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