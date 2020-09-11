блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Пропала немецкая овчарка

Пропала немецкая овчарка

В Туле в районе Горелок (Московское шоссе) пропала немецкая овчарка, девочка, без ошейника. 

Если кто-то видел или знает, где она находится, просьба позвонить по тел. 8(953)194-51-80. Вознаграждение гарантируется.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:47 +1
Щенки со стройки ищут дом
Щенки со стройки ищут дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.