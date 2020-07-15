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Шотландец Бублик не ужился с собакой: нужна новая семья

Шотландец Бублик не ужился с собакой: нужна новая семья

Бублик уже второй раз в жизни подыскивают новую семью. Котика взяли в новый дом, после того как от него отказались первые хозяева из-за того, что у дочки началась аллергия.

Когда Бублика взяли во вторую семью, там уже жил щенок джек-рассел-терьера. Кот чувствовал себя хозяином в доме и постоянно обижал собаку. Но щенок подрос и научился давать сдачи, начались драки. После двух лет баталий хозяева выбрали собаку. 

Теперь Бублику нужен новый дом. Кот породистый, шотландский скоттиш-страйт. Без ошибок ходит в лоток, приучен к когтеточке. Ест в основном сухой корм, иногда кошачьи консервы. Ухожен и красив, возраст около 5 лет.

Всем заинтересовавшимся писать на почту: tula71reg@icloud.com.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 12:17 +6
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