Шотландец Бублик не ужился с собакой: нужна новая семья

Бублик уже второй раз в жизни подыскивают новую семью. Котика взяли в новый дом, после того как от него отказались первые хозяева из-за того, что у дочки началась аллергия.

Когда Бублика взяли во вторую семью, там уже жил щенок джек-рассел-терьера. Кот чувствовал себя хозяином в доме и постоянно обижал собаку. Но щенок подрос и научился давать сдачи, начались драки. После двух лет баталий хозяева выбрали собаку.

Теперь Бублику нужен новый дом. Кот породистый, шотландский скоттиш-страйт. Без ошибок ходит в лоток, приучен к когтеточке. Ест в основном сухой корм, иногда кошачьи консервы. Ухожен и красив, возраст около 5 лет.

Всем заинтересовавшимся писать на почту: tula71reg@icloud.com.