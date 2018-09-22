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Вик попал под машину. Помогите с лечением

Вик попал под машину. Помогите с лечением

15 сентября на улице Нижнеупской, была найдена собака с многочисленными ушибами и глубокими ранами, в тяжелом состоянии. Волонтёры отвезли собаку в ветклинику «Беркут». 

Пса назвали Вик. Как сказала ветеринарный врач, Вик попал под машину, и его протащило несколько метров. Сейчас собаку лечат, и есть положительная динамика - сегодня Вик начал самостоятельно есть и понемногу снова интересоваться окружающим миром. 

Люди, поддерживающие Вика, просят помощи в оплате лечения и дальнейшей реабилитации. 

Реквизиты «Сбербанк»: 63900266 9002848138 Юлия Александровна Ч. (для Вика). 

Финансовый отчет и новости о Вике можно посмотреть здесь

Все подробности можно узнать у Юлии Черниковой 8 (902) 753-17-02.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 12:00 +1
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