10 января: самый быстрый компьютер (в прямом смысле) и захват котами спутниковой тарелки

Доброе утро! Вот и пролетели новогодние каникулы. Расскажите в комментариях, ка вы их провели. А еще не забудьте прочитать подборку хороших новостей, которую мы для вас собрали. Наслаждайтесь!

Снег наступает! Сегодня на Тулу обрушится настоящий снегопад, а температура воздуха опустится до -4 градусов днем, и до -8 вечером.

В конце 2021 года Sega вместе с Intel и ASRock представила игровой ПК на радиоуправления с колёсами и мотором. На корпусе нарисован Соник — персонаж серии видеоигр от компании, сиквел фильма с которым выйдет в 2022 году. Эксперимент подтвердил, что на ровной гоночной трассе опытный пилот может разогнать сборку до 100 километров в час. На ПК перед этим надели защитный кожух.

Sega объявила, что подарит компьютер и 23 игры случайному жителю Японии, поучаствовавшему в твиттер-розыгрыше. Компания устроила такую акцию для стимулирования зимней распродажи в Steam, которая продлится до 5 января. Сам компьютер состоит из процессора Intel Core i9-12900K с SSD-накопитель Crucial M.2 на 2 ТБ и оснащен 32 Гб оперативной памяти DDR4-3200.

Сегодня слушаем Alicia Keys — KEYS: A Short Film.

Starlink — масштабный проект SpaceX Илона Маска, который в перспективе должен обеспечить всю планету высокоскоростным интернетом с помощью сети орбитальных спутников. С 2021 года спутниковые тарелки Starlink можно устанавливать в Канаде — как отмечали СМИ, это сильно улучшило ситуацию для жителей труднодоступных сельских северных регионов.

1 января житель деревни Кенанстон (провинция Саскачеван) Аарон Тейлор рассказал, что у него начал сбоить интернет от Starlink по необычной причине — его облюбовали дворовые коты. Дело в том, что тарелка смотрит почти вертикально вверх, что делает её идеальной «лежанкой». Более того — в холодную погоду включается режим «обогрева»: она нагревается, чтобы растопить лёд и снег, которые могут создавать помехи.

Аарон Тейлор подчеркнул, что у уличных котов есть во дворе собственный домик с обогревом, водой и едой — но те сами выбрали в -25 градусов мороза именно тарелку Starlink. Канадец установил её на земле, так как планирует переделывать дом, у которого сейчас старая крутая крыша.

Правда, из-за захвата котами интернет у Тейлора практически перестал работать. Тарелка всё ещё ловила сеть, но скорость сильно замедлилась, отметил автор поста. Пользователи твиттера в шутку прозвали ситуацию «уязвимостью CAT5»: с одной стороны, так называется стандартный интернет-кабель, с другой — котов действительно пять. Твит в итоге лайкнул и сам Илон Маск.

Любимые вещи бывают не только у людей, но и у домашних животных. Бывает так, что среди игрушек питомцы выбирают самую-самую, с которой хочется играть больше всего и спать в обнимку. Хотя иногда их отношения с любимой вещью могут быть весьма своеобразными, в результате чего она будет самой потрёпанной. Мы собрали для вас подборку милых и забавных фотографий животных и игрушек, которые они любят.

Хорошего дня и игривого настроения!